Hylo USD (HYUSD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.999038 $ 0.999038 $ 0.999038 24H Tief $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24H Hoch 24H Tief $ 0.999038$ 0.999038 $ 0.999038 24H Hoch $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Allzeithoch $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Niedrigster Preis $ 0.986187$ 0.986187 $ 0.986187 Preisänderung (1H) +0.37% Preisänderung (1T) +0.27% Preisänderung (7T) +0.53% Preisänderung (7T) +0.53%

Der Echtzeitpreis von Hylo USD (HYUSD) beträgt $1.003. In den letzten 24 Stunden wurde HYUSD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.999038 und einem Höchstpreis von $ 1.002 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HYUSD liegt bei $ 1.003, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.986187.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HYUSD im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +0.27% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hylo USD (HYUSD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 34.28M$ 34.28M $ 34.28M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 34.28M$ 34.28M $ 34.28M Umlaufangebot 34.19M 34.19M 34.19M Gesamtangebot 34,189,877.407779 34,189,877.407779 34,189,877.407779

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hylo USD beträgt $ 34.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HYUSD liegt bei 34.19M, das Gesamtangebot bei 34189877.407779. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 34.28M.