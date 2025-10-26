Human 300 (HUMAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00236723$ 0.00236723 $ 0.00236723 Niedrigster Preis $ 0.00000671$ 0.00000671 $ 0.00000671 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Human 300 (HUMAN) beträgt $0.00000736. In den letzten 24 Stunden wurde HUMAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HUMAN liegt bei $ 0.00236723, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000671.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HUMAN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Human 300 (HUMAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.79K$ 6.79K $ 6.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K Umlaufangebot 923.08M 923.08M 923.08M Gesamtangebot 999,999,982.4169964 999,999,982.4169964 999,999,982.4169964

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Human 300 beträgt $ 6.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HUMAN liegt bei 923.08M, das Gesamtangebot bei 999999982.4169964. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.36K.