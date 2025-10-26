Huey (HUEY) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Huey (HUEY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HUEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HUEY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HUEY im letzten Stunde um +0.34%, in den letzten 24 Stunden um +3.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Huey (HUEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Umlaufangebot 924.98M 924.98M 924.98M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Huey beträgt $ 11.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HUEY liegt bei 924.98M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.83K.