HubSuite (HSUITE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +2.07% Preisänderung (7T) -0.55% Preisänderung (7T) -0.55%

Der Echtzeitpreis von HubSuite (HSUITE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HSUITE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HSUITE liegt bei $ 0.00352296, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HSUITE im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +2.07% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.55% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HubSuite (HSUITE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.39M$ 4.39M $ 4.39M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.34M$ 10.34M $ 10.34M Umlaufangebot 16.23B 16.23B 16.23B Gesamtangebot 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HubSuite beträgt $ 4.39M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HSUITE liegt bei 16.23B, das Gesamtangebot bei 38271824539.0413. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.34M.