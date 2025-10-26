hornyCoin (69420) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 24H Tief $ 0.00001701 $ 0.00001701 $ 0.00001701 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000163$ 0.0000163 $ 0.0000163 24H Hoch $ 0.00001701$ 0.00001701 $ 0.00001701 Allzeithoch $ 0.00073145$ 0.00073145 $ 0.00073145 Niedrigster Preis $ 0.00001522$ 0.00001522 $ 0.00001522 Preisänderung (1H) -0.36% Preisänderung (1T) +2.58% Preisänderung (7T) -0.10% Preisänderung (7T) -0.10%

Der Echtzeitpreis von hornyCoin (69420) beträgt $0.0000169. In den letzten 24 Stunden wurde 69420 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000163 und einem Höchstpreis von $ 0.00001701 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 69420 liegt bei $ 0.00073145, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001522.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 69420 im letzten Stunde um -0.36%, in den letzten 24 Stunden um +2.58% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

hornyCoin (69420) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K Umlaufangebot 999.47M 999.47M 999.47M Gesamtangebot 999,470,426.643234 999,470,426.643234 999,470,426.643234

Die aktuelle Marktkapitalisierung von hornyCoin beträgt $ 16.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 69420 liegt bei 999.47M, das Gesamtangebot bei 999470426.643234. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.89K.