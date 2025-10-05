Horizon Preis (HRZ)
--
+0.39%
-8.19%
-8.19%
Der Echtzeitpreis von Horizon (HRZ) beträgt $0.00589662. In den letzten 24 Stunden wurde HRZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00587265 und einem Höchstpreis von $ 0.00592035 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HRZ liegt bei $ 0.126194, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00524898.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HRZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Horizon beträgt $ 50.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HRZ liegt bei 8.58M, das Gesamtangebot bei 9577807.002004618. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.48K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ +0.0005251960.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ -0.0019705071.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ -0.017804838736881034.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+0.39%
|30 Tage
|$ +0.0005251960
|+8.91%
|60 Tage
|$ -0.0019705071
|-33.41%
|90 Tage
|$ -0.017804838736881034
|-75.12%
Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.
Prices are typically derived from the average of external market data sources.
The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.
MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!
Wie viel wird Horizon (HRZ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Horizon-(HRZ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Horizon zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die Horizon-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von Horizon (HRZ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HRZ Token!
|Zeit (UTC+8)
|Art
|Information
|10-04 13:39:16
|On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
|10-04 11:26:38
|Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
|10-03 10:20:00
|Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
|10-03 05:17:00
|Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
|10-01 14:11:00
|Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
|09-30 18:14:00
|Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.