Horizon Preis (HRZ)

1 HRZ zu USD Echtzeitpreis:

$0.00589662
$0.00589662$0.00589662
+0.30%1D
Horizon (HRZ) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:52:07 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00587265
24H Tief
$ 0.00592035
24H Hoch

$ 0.00587265
$ 0.00592035
$ 0.126194
$ 0.00524898
--

+0.39%

-8.19%

-8.19%

Der Echtzeitpreis von Horizon (HRZ) beträgt $0.00589662. In den letzten 24 Stunden wurde HRZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00587265 und einem Höchstpreis von $ 0.00592035 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HRZ liegt bei $ 0.126194, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00524898.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HRZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Horizon (HRZ) Marktinformationen

$ 50.60K
--
$ 56.48K
8.58M
9,577,807.002004618
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Horizon beträgt $ 50.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HRZ liegt bei 8.58M, das Gesamtangebot bei 9577807.002004618. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.48K.

Horizon (HRZ)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ +0.0005251960.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ -0.0019705071.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Horizon zu USD bei $ -0.017804838736881034.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.39%
30 Tage$ +0.0005251960+8.91%
60 Tage$ -0.0019705071-33.41%
90 Tage$ -0.017804838736881034-75.12%

Was ist Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Horizon (HRZ) Ressource

Horizon-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Horizon (HRZ) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Horizon-(HRZ)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Horizon zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Horizon-Preisprognose an!

HRZ zu lokalen Währungen

Horizon (HRZ) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Horizon (HRZ) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HRZ Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Horizon (HRZ)

Wie viel ist Horizon (HRZ) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HRZ in USD beträgt 0.00589662 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HRZ-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HRZ-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00589662. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Horizon?
Die Marktkapitalisierung von HRZ beträgt $ 50.60K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HRZ?
Das Umlaufangebot von HRZ beträgt 8.58M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HRZ?
HRZ erreichte einen Allzeithochpreis von 0.126194 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HRZ?
HRZ verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00524898 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HRZ?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HRZ beträgt -- USD.
Wird HRZ dieses Jahr noch steigen?
HRZ könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HRZ-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:52:07 (UTC+8)

