Horizon (HRZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00587265 $ 0.00587265 $ 0.00587265 24H Tief $ 0.00592035 $ 0.00592035 $ 0.00592035 24H Hoch 24H Tief $ 0.00587265$ 0.00587265 $ 0.00587265 24H Hoch $ 0.00592035$ 0.00592035 $ 0.00592035 Allzeithoch $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Niedrigster Preis $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.39% Preisänderung (7T) -8.19% Preisänderung (7T) -8.19%

Der Echtzeitpreis von Horizon (HRZ) beträgt $0.00589662. In den letzten 24 Stunden wurde HRZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00587265 und einem Höchstpreis von $ 0.00592035 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HRZ liegt bei $ 0.126194, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00524898.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HRZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.39% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Horizon (HRZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Umlaufangebot 8.58M 8.58M 8.58M Gesamtangebot 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Horizon beträgt $ 50.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HRZ liegt bei 8.58M, das Gesamtangebot bei 9577807.002004618. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 56.48K.