Was ist Hopecore (HOPE)

This project is about a massive TikTok trend called "hopecore" which features inspiring videos with motivational quotes and clips, paired with uplifting music, beautiful aesthetic backgrounds, and colorful vibrant captions that flow with the speaker's message. The movement has generated an incredible 58 billion views on TikTok, touching hearts worldwide. The growing community passionately embraces and shares these hopeful messages, creating a powerful narrative that reminds everyone to never lose hope, even in life's darkest moments.

Hopecore (HOPE) Ressource Offizielle Website