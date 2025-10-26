Hooded Cult (HOODED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000464 $ 0.00000464 $ 0.00000464 24H Tief $ 0.00000517 $ 0.00000517 $ 0.00000517 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000464$ 0.00000464 $ 0.00000464 24H Hoch $ 0.00000517$ 0.00000517 $ 0.00000517 Allzeithoch $ 0.00005219$ 0.00005219 $ 0.00005219 Niedrigster Preis $ 0.00000464$ 0.00000464 $ 0.00000464 Preisänderung (1H) +1.34% Preisänderung (1T) -8.49% Preisänderung (7T) -8.10% Preisänderung (7T) -8.10%

Der Echtzeitpreis von Hooded Cult (HOODED) beträgt $0.0000047. In den letzten 24 Stunden wurde HOODED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000464 und einem Höchstpreis von $ 0.00000517 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOODED liegt bei $ 0.00005219, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000464.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOODED im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um -8.49% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hooded Cult (HOODED) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.68K$ 4.68K $ 4.68K Umlaufangebot 995.66M 995.66M 995.66M Gesamtangebot 995,664,594.206021 995,664,594.206021 995,664,594.206021

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hooded Cult beträgt $ 4.68K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOODED liegt bei 995.66M, das Gesamtangebot bei 995664594.206021. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.68K.