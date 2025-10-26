Honeywell xStock (HONX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 216.04 $ 216.04 $ 216.04 24H Tief $ 216.09 $ 216.09 $ 216.09 24H Hoch 24H Tief $ 216.04$ 216.04 $ 216.04 24H Hoch $ 216.09$ 216.09 $ 216.09 Allzeithoch $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Niedrigster Preis $ 200.73$ 200.73 $ 200.73 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.00% Preisänderung (7T) +6.32% Preisänderung (7T) +6.32%

Der Echtzeitpreis von Honeywell xStock (HONX) beträgt $216.07. In den letzten 24 Stunden wurde HONX zwischen einem Tiefstpreis von $ 216.04 und einem Höchstpreis von $ 216.09 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HONX liegt bei $ 271.63, der bisherige Tiefstpreis bei $ 200.73.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HONX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Honeywell xStock (HONX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 217.17K$ 217.17K $ 217.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.91M$ 4.91M $ 4.91M Umlaufangebot 1.01K 1.01K 1.01K Gesamtangebot 22,733.1070828 22,733.1070828 22,733.1070828

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Honeywell xStock beträgt $ 217.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HONX liegt bei 1.01K, das Gesamtangebot bei 22733.1070828. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.91M.