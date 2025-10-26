HoneyFun AI (AIBERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.03630752$ 0.03630752 $ 0.03630752 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -4.61% Preisänderung (1T) -4.61% Preisänderung (7T) -46.17% Preisänderung (7T) -46.17%

Der Echtzeitpreis von HoneyFun AI (AIBERA) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde AIBERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIBERA liegt bei $ 0.03630752, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIBERA im letzten Stunde um -4.61%, in den letzten 24 Stunden um -4.61% und in den vergangenen 7 Tagen um -46.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HoneyFun AI (AIBERA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Umlaufangebot 45.91M 45.91M 45.91M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HoneyFun AI beträgt $ 5.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von AIBERA liegt bei 45.91M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.04K.