Home Depot xStock (HDX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 388.25 $ 388.25 $ 388.25 24H Tief $ 388.76 $ 388.76 $ 388.76 24H Hoch 24H Tief $ 388.25$ 388.25 $ 388.25 24H Hoch $ 388.76$ 388.76 $ 388.76 Allzeithoch $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Niedrigster Preis $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Preisänderung (1H) -0.04% Preisänderung (1T) +0.03% Preisänderung (7T) -0.91% Preisänderung (7T) -0.91%

Der Echtzeitpreis von Home Depot xStock (HDX) beträgt $388.39. In den letzten 24 Stunden wurde HDX zwischen einem Tiefstpreis von $ 388.25 und einem Höchstpreis von $ 388.76 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HDX liegt bei $ 427.69, der bisherige Tiefstpreis bei $ 364.56.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HDX im letzten Stunde um -0.04%, in den letzten 24 Stunden um +0.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Home Depot xStock (HDX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 129.76K$ 129.76K $ 129.76K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.38M$ 8.38M $ 8.38M Umlaufangebot 334.16 334.16 334.16 Gesamtangebot 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Home Depot xStock beträgt $ 129.76K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HDX liegt bei 334.16, das Gesamtangebot bei 21570.30382888. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.38M.