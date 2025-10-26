Holy Coin (HOLY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00103361 $ 0.00103361 $ 0.00103361 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00103361$ 0.00103361 $ 0.00103361 Allzeithoch $ 0.01553962$ 0.01553962 $ 0.01553962 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.89% Preisänderung (1T) -9.75% Preisänderung (7T) -49.51% Preisänderung (7T) -49.51%

Der Echtzeitpreis von Holy Coin (HOLY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HOLY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00103361 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOLY liegt bei $ 0.01553962, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOLY im letzten Stunde um +1.89%, in den letzten 24 Stunden um -9.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -49.51% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Holy Coin (HOLY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 912.72K$ 912.72K $ 912.72K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 912.72K$ 912.72K $ 912.72K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,959,419.533402 999,959,419.533402 999,959,419.533402

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Holy Coin beträgt $ 912.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOLY liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999959419.533402. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 912.72K.