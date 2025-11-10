HoldME Token (HOLDME) Tokenomics

HoldME Token (HOLDME) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu HoldME Token (HOLDME), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:24:08 (UTC+8)
USD

HoldME Token (HOLDME) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für HoldME Token (HOLDME), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 129.19K
$ 129.19K$ 129.19K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 129.19K
$ 129.19K$ 129.19K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0$ 0
Aktueller Preis:
$ 0.00012919
$ 0.00012919$ 0.00012919

HoldME Token (HOLDME)-Informationen

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

Offizielle Website:
https://holdme.me/
Whitepaper:
https://holdme.me/wp-content/uploads/2025/06/HoldME-Litepaper.pdf

HoldME Token (HOLDME) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von HoldME Token (HOLDME) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von HOLDME-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele HOLDME-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von HOLDME verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HOLDME -Tokens!

HOLDME Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich HOLDME entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose HOLDME kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung