HoldME Token (HOLDME) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00013794 $ 0.00013794 $ 0.00013794 24H Tief $ 0.00013938 $ 0.00013938 $ 0.00013938 24H Hoch 24H Tief $ 0.00013794$ 0.00013794 $ 0.00013794 24H Hoch $ 0.00013938$ 0.00013938 $ 0.00013938 Allzeithoch $ 0.00053058$ 0.00053058 $ 0.00053058 Niedrigster Preis $ 0.00005136$ 0.00005136 $ 0.00005136 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.05% Preisänderung (7T) -1.40% Preisänderung (7T) -1.40%

Der Echtzeitpreis von HoldME Token (HOLDME) beträgt $0.0001381. In den letzten 24 Stunden wurde HOLDME zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00013794 und einem Höchstpreis von $ 0.00013938 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOLDME liegt bei $ 0.00053058, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00005136.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOLDME im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HoldME Token (HOLDME) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 138.10K$ 138.10K $ 138.10K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 138.10K$ 138.10K $ 138.10K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HoldME Token beträgt $ 138.10K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOLDME liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 138.10K.