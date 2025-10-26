Holdcoin (HOLD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) +3.05% Preisänderung (7T) +5.32% Preisänderung (7T) +5.32%

Der Echtzeitpreis von Holdcoin (HOLD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HOLD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOLD liegt bei $ 0.00411566, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOLD im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um +3.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Holdcoin (HOLD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 72.58K$ 72.58K $ 72.58K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 72.58K$ 72.58K $ 72.58K Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Holdcoin beträgt $ 72.58K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HOLD liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 72.58K.