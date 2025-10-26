Hold Sloth (ZZZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -14.69% Preisänderung (7T) -14.69%

Der Echtzeitpreis von Hold Sloth (ZZZ) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ZZZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ZZZ liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ZZZ im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -14.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hold Sloth (ZZZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Umlaufangebot 843.15M 843.15M 843.15M Gesamtangebot 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hold Sloth beträgt $ 8.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ZZZ liegt bei 843.15M, das Gesamtangebot bei 943505142.7532988. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.54K.