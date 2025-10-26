HODLess Coin (HODLESS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00000746 $ 0.00000746 $ 0.00000746 24H Tief $ 0.00000787 $ 0.00000787 $ 0.00000787 24H Hoch 24H Tief $ 0.00000746$ 0.00000746 $ 0.00000746 24H Hoch $ 0.00000787$ 0.00000787 $ 0.00000787 Allzeithoch $ 0.00013084$ 0.00013084 $ 0.00013084 Niedrigster Preis $ 0.00000685$ 0.00000685 $ 0.00000685 Preisänderung (1H) +1.35% Preisänderung (1T) +4.97% Preisänderung (7T) +6.79% Preisänderung (7T) +6.79%

Der Echtzeitpreis von HODLess Coin (HODLESS) beträgt $0.0000079. In den letzten 24 Stunden wurde HODLESS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000746 und einem Höchstpreis von $ 0.00000787 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HODLESS liegt bei $ 0.00013084, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000685.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HODLESS im letzten Stunde um +1.35%, in den letzten 24 Stunden um +4.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HODLess Coin (HODLESS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K Umlaufangebot 998.63M 998.63M 998.63M Gesamtangebot 998,633,940.112937 998,633,940.112937 998,633,940.112937

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HODLess Coin beträgt $ 7.89K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HODLESS liegt bei 998.63M, das Gesamtangebot bei 998633940.112937. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.89K.