HLP0 (HLP0) Tokenomics

HLP0 (HLP0) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu HLP0 (HLP0), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 00:52:42 (UTC+8)
USD

HLP0 (HLP0) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für HLP0 (HLP0), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 443.86K
$ 443.86K$ 443.86K
Gesamtangebot:
$ 432.10K
$ 432.10K$ 432.10K
Umlaufangebot:
$ 432.10K
$ 432.10K$ 432.10K
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 443.86K
$ 443.86K$ 443.86K
Allzeithoch:
$ 1.27
$ 1.27$ 1.27
Allzeittief:
$ 0.72955
$ 0.72955$ 0.72955
Aktueller Preis:
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

HLP0 (HLP0)-Informationen

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

Offizielle Website:
https://www.hlp0.to/earn

HLP0 (HLP0) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von HLP0 (HLP0) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von HLP0-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele HLP0-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von HLP0 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des HLP0 -Tokens!

HLP0 Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich HLP0 entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose HLP0 kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung