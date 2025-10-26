HLP0 (HLP0) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 24H Tief $ 1.038 $ 1.038 $ 1.038 24H Hoch 24H Tief $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 24H Hoch $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 Allzeithoch $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Niedrigster Preis $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Preisänderung (1H) -0.46% Preisänderung (1T) -0.11% Preisänderung (7T) -0.09% Preisänderung (7T) -0.09%

Der Echtzeitpreis von HLP0 (HLP0) beträgt $1.028. In den letzten 24 Stunden wurde HLP0 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.021 und einem Höchstpreis von $ 1.038 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HLP0 liegt bei $ 1.27, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.72955.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HLP0 im letzten Stunde um -0.46%, in den letzten 24 Stunden um -0.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HLP0 (HLP0) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 444.60K$ 444.60K $ 444.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 444.60K$ 444.60K $ 444.60K Umlaufangebot 433.29K 433.29K 433.29K Gesamtangebot 433,286.358737 433,286.358737 433,286.358737

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HLP0 beträgt $ 444.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HLP0 liegt bei 433.29K, das Gesamtangebot bei 433286.358737. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 444.60K.