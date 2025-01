Was ist Hinkal Staked ETH (HETH)

Hinkal is an institutional-grade Shared Privacy Layer enabling anonymity staking and confidential cross-chain transactions. Users can store assets and execute cross-chain transactions across DeFi markets without compromising privacy or compliance. They are also incentivized to increase the Shared Privacy Pool by staking their assets. In return, they receive rewards and Liquid Privacy Tokens (LPTs) representing their staked assets that can be used for further strategies.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Hinkal Staked ETH (HETH) Ressource Whitepaper Offizielle Website