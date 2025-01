Was ist High Yield ETH Index (HYETH)

The High Yield ETH (hyETH) token from Index Coop is a diversified index targeting the highest ETH-denominated yields on Ethereum Mainnet. hyETH is designed to track and gain exposure to some of the highest ETH-denominated yields available within the DeFi ecosystem. Tokenisation of these strategies abstracts away the complexity, management, and need for continual monitoring and trading for users. hyETH will be rebalanced monthly to reflect the most current, relevant strategies.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

High Yield ETH Index (HYETH) Ressource Whitepaper Offizielle Website