Hermes AI Investment Fund Preis (HERMES)
+0.67%
-3.95%
+10.24%
+10.24%
Der Echtzeitpreis von Hermes AI Investment Fund (HERMES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HERMES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HERMES liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HERMES im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -3.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hermes AI Investment Fund beträgt $ 72.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HERMES liegt bei 896.14B, das Gesamtangebot bei 1000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 81.13K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Hermes AI Investment Fund zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Hermes AI Investment Fund zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Hermes AI Investment Fund zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Hermes AI Investment Fund zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|-3.95%
|30 Tage
|$ 0
|-12.84%
|60 Tage
|$ 0
|-25.53%
|90 Tage
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
