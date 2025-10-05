Der Echtzeitpreis von Hermes AI Investment Fund beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HERMES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HERMES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Hermes AI Investment Fund beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HERMES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HERMES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Hermes AI Investment Fund Preis (HERMES)

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Echtzeit-Preis-Diagramm
Hermes AI Investment Fund (HERMES) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Hermes AI Investment Fund (HERMES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HERMES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HERMES liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HERMES im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -3.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hermes AI Investment Fund beträgt $ 72.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HERMES liegt bei 896.14B, das Gesamtangebot bei 1000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 81.13K.

Hermes AI Investment Fund (HERMES)-Preisverlauf USD

Was ist Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION

INTRODUCTION

A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.

THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS

Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:

Technical Momentum & Structure

Insider & Institutional Activity

Sentiment Intelligence

Volume Dynamics

Options Flow Analysis

Analyst Consensus

Fundamental Strength

Risk & Macro Context

Earnings Quality

Market Leadership & Sector Flow

These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.

HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME

More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.

PancakeSwap liquidity is permanently locked.

No new coins can be minted.

Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.

A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

