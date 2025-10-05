Hermes AI Investment Fund (HERMES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) -3.95% Preisänderung (7T) +10.24% Preisänderung (7T) +10.24%

Der Echtzeitpreis von Hermes AI Investment Fund (HERMES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HERMES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HERMES liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HERMES im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um -3.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hermes AI Investment Fund (HERMES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 72.70K$ 72.70K $ 72.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 81.13K$ 81.13K $ 81.13K Umlaufangebot 896.14B 896.14B 896.14B Gesamtangebot 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hermes AI Investment Fund beträgt $ 72.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HERMES liegt bei 896.14B, das Gesamtangebot bei 1000000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 81.13K.