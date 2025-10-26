Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 111,121 24H Hoch $ 112,531 Allzeithoch $ 125,574 Niedrigster Preis $ 104,795 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +1.25% Preisänderung (7T) +5.60%

Der Echtzeitpreis von Hemi Bitcoin (HEMIBTC) beträgt $112,519. In den letzten 24 Stunden wurde HEMIBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 111,121 und einem Höchstpreis von $ 112,531 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HEMIBTC liegt bei $ 125,574, der bisherige Tiefstpreis bei $ 104,795.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HEMIBTC im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +1.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.01M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.01M Umlaufangebot 44.52 Gesamtangebot 44.51636206

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hemi Bitcoin beträgt $ 5.01M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HEMIBTC liegt bei 44.52, das Gesamtangebot bei 44.51636206. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.01M.