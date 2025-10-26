Helpful Coin (HELPFUL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000099 $ 0.0000099 $ 0.0000099 24H Tief $ 0.00001018 $ 0.00001018 $ 0.00001018 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000099$ 0.0000099 $ 0.0000099 24H Hoch $ 0.00001018$ 0.00001018 $ 0.00001018 Allzeithoch $ 0.00078025$ 0.00078025 $ 0.00078025 Niedrigster Preis $ 0.00000416$ 0.00000416 $ 0.00000416 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) +2.03% Preisänderung (7T) +11.23% Preisänderung (7T) +11.23%

Der Echtzeitpreis von Helpful Coin (HELPFUL) beträgt $0.00001021. In den letzten 24 Stunden wurde HELPFUL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000099 und einem Höchstpreis von $ 0.00001018 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HELPFUL liegt bei $ 0.00078025, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000416.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HELPFUL im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um +2.03% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Helpful Coin (HELPFUL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.16K$ 10.16K $ 10.16K Umlaufangebot 999.10M 999.10M 999.10M Gesamtangebot 999,098,633.8228881 999,098,633.8228881 999,098,633.8228881

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Helpful Coin beträgt $ 10.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HELPFUL liegt bei 999.10M, das Gesamtangebot bei 999098633.8228881. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.16K.