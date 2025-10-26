HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00005921 24H Hoch $ 0.00006575 Allzeithoch $ 0.00896552 Niedrigster Preis $ 0.00003893 Preisänderung (1H) -5.77% Preisänderung (1T) +1.77% Preisänderung (7T) -7.67%

Der Echtzeitpreis von HELP ME BEAT CANCER (CANCER) beträgt $0.00006127. In den letzten 24 Stunden wurde CANCER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005921 und einem Höchstpreis von $ 0.00006575 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CANCER liegt bei $ 0.00896552, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003893.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CANCER im letzten Stunde um -5.77%, in den letzten 24 Stunden um +1.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 61.26K$ 61.26K $ 61.26K Umlaufangebot 999.81M 999.81M 999.81M Gesamtangebot 999,809,086.566266 999,809,086.566266 999,809,086.566266

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HELP ME BEAT CANCER beträgt $ 61.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CANCER liegt bei 999.81M, das Gesamtangebot bei 999809086.566266. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 61.26K.