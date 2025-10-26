Der Echtzeitpreis von HELP ME BEAT CANCER beträgt heute 0.00006127 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CANCER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CANCER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von HELP ME BEAT CANCER beträgt heute 0.00006127 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CANCER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CANCER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

+8.60%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Echtzeit-Preis-Diagramm
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-5.77%

+1.77%

-7.67%

-7.67%

Der Echtzeitpreis von HELP ME BEAT CANCER (CANCER) beträgt $0.00006127. In den letzten 24 Stunden wurde CANCER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005921 und einem Höchstpreis von $ 0.00006575 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CANCER liegt bei $ 0.00896552, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003893.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CANCER im letzten Stunde um -5.77%, in den letzten 24 Stunden um +1.77% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HELP ME BEAT CANCER beträgt $ 61.26K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von CANCER liegt bei 999.81M, das Gesamtangebot bei 999809086.566266. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 61.26K.

HELP ME BEAT CANCER (CANCER)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von HELP ME BEAT CANCER zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von HELP ME BEAT CANCER zu USD bei $ -0.0000530209.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von HELP ME BEAT CANCER zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von HELP ME BEAT CANCER zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.77%
30 Tage$ -0.0000530209-86.53%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Hey frens, it’s Raivo here. I’m fighting stage 4 sarcoma and trying to raise funds for treatment survival and treatment. I’ve always loved the crypto space, chasing pumps and living the degen life, but now life hit me with the toughest boss fight yet. This isn’t just another rug or meme — it’s my real survival. 🦄

Every buy, share, or kind word is a lifeline that helps me push forward. I want the chance to beat this, stay alive, and ride many more bull runs together with all of you. 📈

Join me on this journey and let’s show that the crypto fam can make miracles happen. 💚

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

HELP ME BEAT CANCER-Preisprognose (USD)

Wie viel wird HELP ME BEAT CANCER (CANCER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre HELP ME BEAT CANCER-(CANCER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für HELP ME BEAT CANCER zu erkunden.

CANCER zu lokalen Währungen

HELP ME BEAT CANCER (CANCER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von HELP ME BEAT CANCER (CANCER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CANCER Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Wie viel ist HELP ME BEAT CANCER (CANCER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CANCER in USD beträgt 0.00006127 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CANCER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CANCER-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00006127. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HELP ME BEAT CANCER?
Die Marktkapitalisierung von CANCER beträgt $ 61.26K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CANCER?
Das Umlaufangebot von CANCER beträgt 999.81M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CANCER?
CANCER erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00896552 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CANCER?
CANCER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00003893 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CANCER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CANCER beträgt -- USD.
Wird CANCER dieses Jahr noch steigen?
CANCER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CANCER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
HELP ME BEAT CANCER (CANCER) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

