Was ist Hellar (HEL)

Hellar is an experimental new digital currency that enables anonymous, instant payments to anyone, anywhere in the world. Hellar uses peer-to-peer technology to operate with no central authority: managing transactions and issuing money are carried out collectively by the network. Hellar Core is the name of the open source software which enables the use of this currency.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Hellar (HEL) Ressource Whitepaper Offizielle Website