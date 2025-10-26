HEDGE (HEDGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00019368 24H Hoch $ 0.00019828 Allzeithoch $ 0.0005421 Niedrigster Preis $ 0.00008602 Preisänderung (1H) +0.13% Preisänderung (1T) -0.08% Preisänderung (7T) +15.80%

Der Echtzeitpreis von HEDGE (HEDGE) beträgt $0.0001966. In den letzten 24 Stunden wurde HEDGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00019368 und einem Höchstpreis von $ 0.00019828 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HEDGE liegt bei $ 0.0005421, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008602.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HEDGE im letzten Stunde um +0.13%, in den letzten 24 Stunden um -0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.80% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HEDGE (HEDGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 196.59K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 196.59K Umlaufangebot 999.98M Gesamtangebot 999,984,250.3897393

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HEDGE beträgt $ 196.59K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HEDGE liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999984250.3897393. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 196.59K.