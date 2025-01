Was ist Heavenland HTO (HTO)

Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.

