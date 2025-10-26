Hazmat (HZMT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.21% Preisänderung (1T) +2.23% Preisänderung (7T) -1.79% Preisänderung (7T) -1.79%

Der Echtzeitpreis von Hazmat (HZMT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HZMT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HZMT liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HZMT im letzten Stunde um +0.21%, in den letzten 24 Stunden um +2.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.79% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Hazmat (HZMT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Hazmat beträgt $ 10.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HZMT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.44K.