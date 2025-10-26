Der Echtzeitpreis von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC beträgt heute 110,882 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HCBBTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HCBBTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC beträgt heute 110,882 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HCBBTC-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HCBBTC-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über HCBBTC

HCBBTC-Preisinformationen

Offizielle HCBBTC-Website

HCBBTC-Tokenökonomie

HCBBTC-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Logo

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Preis (HCBBTC)

Nicht aufgelistet

1 HCBBTC zu USD Echtzeitpreis:

$110,882
$110,882$110,882
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:03:26 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 110,873
$ 110,873$ 110,873
24H Tief
$ 110,883
$ 110,883$ 110,883
24H Hoch

$ 110,873
$ 110,873$ 110,873

$ 110,883
$ 110,883$ 110,883

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

--

-0.00%

+11.45%

+11.45%

Der Echtzeitpreis von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) beträgt $110,882. In den letzten 24 Stunden wurde HCBBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 110,873 und einem Höchstpreis von $ 110,883 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HCBBTC liegt bei $ 128,529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 81,202.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HCBBTC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Marktinformationen

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

--
----

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

0.15
0.15 0.15

0.15313892
0.15313892 0.15313892

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC beträgt $ 16.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HCBBTC liegt bei 0.15, das Gesamtangebot bei 0.15313892. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.98K.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC zu USD bei $ -1.5600896212.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC zu USD bei $ +861.7194630000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC zu USD bei $ -484.6652220000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -1.5600896212-0.00%
30 Tage$ +861.7194630000+0.78%
60 Tage$ -484.6652220000-0.43%
90 Tage$ 0--

Was ist Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Ressource

Offizielle Website

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC-(HCBBTC)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC-Preisprognose an!

HCBBTC zu lokalen Währungen

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HCBBTC Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Wie viel ist Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HCBBTC in USD beträgt 110,882 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HCBBTC-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HCBBTC-zu-USD-Preis beträgt $ 110,882. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
Die Marktkapitalisierung von HCBBTC beträgt $ 16.98K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HCBBTC?
Das Umlaufangebot von HCBBTC beträgt 0.15 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HCBBTC?
HCBBTC erreichte einen Allzeithochpreis von 128,529 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HCBBTC?
HCBBTC verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 81,202 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HCBBTC?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HCBBTC beträgt -- USD.
Wird HCBBTC dieses Jahr noch steigen?
HCBBTC könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HCBBTC-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:03:26 (UTC+8)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,709.80
$113,709.80$113,709.80

+2.08%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,080.93
$4,080.93$4,080.93

+3.76%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04761
$0.04761$0.04761

-30.59%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4460
$6.4460$6.4460

-12.19%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.96
$198.96$198.96

+3.68%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,080.93
$4,080.93$4,080.93

+3.76%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,709.80
$113,709.80$113,709.80

+2.08%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6394
$2.6394$2.6394

+1.58%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.96
$198.96$198.96

+3.68%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20270
$0.20270$0.20270

+3.29%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1479
$0.1479$0.1479

+146.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000080
$0.000000000000080$0.000000000000080

-39.39%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050258
$0.050258$0.050258

-85.64%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1479
$0.1479$0.1479

+146.50%

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13827
$0.13827$0.13827

+79.17%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13176
$0.13176$0.13176

+61.27%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2673
$0.2673$0.2673

+58.35%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.116977
$0.116977$0.116977

+48.15%