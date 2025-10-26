Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 110,873 24H Hoch $ 110,883 Allzeithoch $ 128,529 Niedrigster Preis $ 81,202 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.00% Preisänderung (7T) +11.45%

Der Echtzeitpreis von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) beträgt $110,882. In den letzten 24 Stunden wurde HCBBTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 110,873 und einem Höchstpreis von $ 110,883 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HCBBTC liegt bei $ 128,529, der bisherige Tiefstpreis bei $ 81,202.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HCBBTC im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +11.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 16.98K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 16.98K Umlaufangebot 0.15 Gesamtangebot 0.15313892

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC beträgt $ 16.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HCBBTC liegt bei 0.15, das Gesamtangebot bei 0.15313892. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 16.98K.