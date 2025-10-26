HATO WORLD (HATIES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00004979$ 0.00004979 $ 0.00004979 Niedrigster Preis $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +2.04% Preisänderung (7T) +2.04%

Der Echtzeitpreis von HATO WORLD (HATIES) beträgt $0.00000612. In den letzten 24 Stunden wurde HATIES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HATIES liegt bei $ 0.00004979, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000547.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HATIES im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +2.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HATO WORLD (HATIES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Umlaufangebot 998.76M 998.76M 998.76M Gesamtangebot 998,759,238.372745 998,759,238.372745 998,759,238.372745

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HATO WORLD beträgt $ 6.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HATIES liegt bei 998.76M, das Gesamtangebot bei 998759238.372745. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.11K.