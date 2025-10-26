Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 40.8 $ 40.8 $ 40.8 24H Tief $ 46.59 $ 46.59 $ 46.59 24H Hoch 24H Tief $ 40.8$ 40.8 $ 40.8 24H Hoch $ 46.59$ 46.59 $ 46.59 Allzeithoch $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Niedrigster Preis $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) +14.18% Preisänderung (7T) +28.40% Preisänderung (7T) +28.40%

Der Echtzeitpreis von Harmonix kHYPE (HAKHYPE) beträgt $46.59. In den letzten 24 Stunden wurde HAKHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.8 und einem Höchstpreis von $ 46.59 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HAKHYPE liegt bei $ 59.64, der bisherige Tiefstpreis bei $ 29.77.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HAKHYPE im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um +14.18% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Umlaufangebot 143.63K 143.63K 143.63K Gesamtangebot 143,632.7099305174 143,632.7099305174 143,632.7099305174

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Harmonix kHYPE beträgt $ 6.69M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HAKHYPE liegt bei 143.63K, das Gesamtangebot bei 143632.7099305174. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.69M.