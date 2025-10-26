HARLOD (HARLOD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00004218 24H Hoch $ 0.00004528 Allzeithoch $ 0.00086736 Niedrigster Preis $ 0.00001487 Preisänderung (1H) +0.43% Preisänderung (1T) -4.44% Preisänderung (7T) -26.49%

Der Echtzeitpreis von HARLOD (HARLOD) beträgt $0.00004316. In den letzten 24 Stunden wurde HARLOD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00004218 und einem Höchstpreis von $ 0.00004528 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HARLOD liegt bei $ 0.00086736, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001487.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HARLOD im letzten Stunde um +0.43%, in den letzten 24 Stunden um -4.44% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

HARLOD (HARLOD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 43.13K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 43.13K Umlaufangebot 999.24M Gesamtangebot 999,240,457.753506

Die aktuelle Marktkapitalisierung von HARLOD beträgt $ 43.13K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HARLOD liegt bei 999.24M, das Gesamtangebot bei 999240457.753506. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 43.13K.