Was ist HAKU (HAKU)

Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him!

HAKU (HAKU) Ressource Offizielle Website