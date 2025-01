Was ist HAIRYPOTHEADTREMPSANIC69INU (SOLANA)

The HairyPotheadTremp69Inu is a community owned token that has merged the autistic and regarded community of degen traders from Solana to become the ultimate Meme of Memes. As $BITCOIN on ETH we aim to follow the steps as $SOLANA on Solana. Through community strength, memes, social presence and contributing for a free DEFI world, $SOLANA on Solana will definitely stand out as a world wide recognized token for every degen out there.

