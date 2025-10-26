haHYPE (HAHYPE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 40.87 24H Hoch $ 46.99 Allzeithoch $ 59.84 Niedrigster Preis $ 14.81 Preisänderung (1H) -0.30% Preisänderung (1T) +14.44% Preisänderung (7T) +28.04%

Der Echtzeitpreis von haHYPE (HAHYPE) beträgt $46.8. In den letzten 24 Stunden wurde HAHYPE zwischen einem Tiefstpreis von $ 40.87 und einem Höchstpreis von $ 46.99 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HAHYPE liegt bei $ 59.84, der bisherige Tiefstpreis bei $ 14.81.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HAHYPE im letzten Stunde um -0.30%, in den letzten 24 Stunden um +14.44% und in den vergangenen 7 Tagen um +28.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

haHYPE (HAHYPE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.96M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.96M Umlaufangebot 105.51K Gesamtangebot 105,505.3789678771

Die aktuelle Marktkapitalisierung von haHYPE beträgt $ 4.96M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HAHYPE liegt bei 105.51K, das Gesamtangebot bei 105505.3789678771. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.96M.