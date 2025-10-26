Haedal Staked WAL (HAWAL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.243119 24H Hoch $ 0.251566 Allzeithoch $ 0.455937 Niedrigster Preis $ 0.129313 Preisänderung (1H) +0.20% Preisänderung (1T) -0.36% Preisänderung (7T) -0.49%

Der Echtzeitpreis von Haedal Staked WAL (HAWAL) beträgt $0.249953. In den letzten 24 Stunden wurde HAWAL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.243119 und einem Höchstpreis von $ 0.251566 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HAWAL liegt bei $ 0.455937, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.129313.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HAWAL im letzten Stunde um +0.20%, in den letzten 24 Stunden um -0.36% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 39.88K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 39.88K Umlaufangebot 160.00K Gesamtangebot 160,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Haedal Staked WAL beträgt $ 39.88K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HAWAL liegt bei 160.00K, das Gesamtangebot bei 160000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 39.88K.