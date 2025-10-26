Der Echtzeitpreis von Habitat beträgt heute 0.079487 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HABITAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HABITAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Habitat beträgt heute 0.079487 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HABITAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HABITAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Habitat Preis (HABITAT)

1 HABITAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.079487
$0.079487
-10.00%1D
USD
Habitat (HABITAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:58:11 (UTC+8)

Habitat (HABITAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.075951
$ 0.075951
24H Tief
$ 0.088376
$ 0.088376
24H Hoch

$ 0.075951
$ 0.075951

$ 0.088376
$ 0.088376

$ 0.173107
$ 0.173107

$ 0.04370948
$ 0.04370948

+1.47%

-10.05%

-10.86%

-10.86%

Der Echtzeitpreis von Habitat (HABITAT) beträgt $0.079487. In den letzten 24 Stunden wurde HABITAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.075951 und einem Höchstpreis von $ 0.088376 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HABITAT liegt bei $ 0.173107, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04370948.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HABITAT im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um -10.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Habitat (HABITAT) Marktinformationen

$ 5.85M
$ 5.85M

--
--

$ 7.95M
$ 7.95M

73.56M
73.56M

99,999,839.802692
99,999,839.802692

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Habitat beträgt $ 5.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HABITAT liegt bei 73.56M, das Gesamtangebot bei 99999839.802692. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.95M.

Habitat (HABITAT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Habitat zu USD bei $ -0.0088892240977337.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Habitat zu USD bei $ +0.0169616593.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Habitat zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Habitat zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0088892240977337-10.05%
30 Tage$ +0.0169616593+21.34%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Habitat (HABITAT)

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable.

We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Habitat (HABITAT) Ressource

Offizielle Website

Habitat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Habitat (HABITAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Habitat-(HABITAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Habitat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Habitat-Preisprognose an!

HABITAT zu lokalen Währungen

Habitat (HABITAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Habitat (HABITAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HABITAT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Habitat (HABITAT)

Wie viel ist Habitat (HABITAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HABITAT in USD beträgt 0.079487 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HABITAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HABITAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.079487. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Habitat?
Die Marktkapitalisierung von HABITAT beträgt $ 5.85M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HABITAT?
Das Umlaufangebot von HABITAT beträgt 73.56M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HABITAT?
HABITAT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.173107 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HABITAT?
HABITAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.04370948 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HABITAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HABITAT beträgt -- USD.
Wird HABITAT dieses Jahr noch steigen?
HABITAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HABITAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Habitat (HABITAT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

