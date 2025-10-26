Habitat (HABITAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.075951 24H Hoch $ 0.088376 Allzeithoch $ 0.173107 Niedrigster Preis $ 0.04370948 Preisänderung (1H) +1.47% Preisänderung (1T) -10.05% Preisänderung (7T) -10.86%

Der Echtzeitpreis von Habitat (HABITAT) beträgt $0.079487. In den letzten 24 Stunden wurde HABITAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.075951 und einem Höchstpreis von $ 0.088376 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HABITAT liegt bei $ 0.173107, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.04370948.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HABITAT im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um -10.05% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Habitat (HABITAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.85M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.95M Umlaufangebot 73.56M Gesamtangebot 99,999,839.802692

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Habitat beträgt $ 5.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HABITAT liegt bei 73.56M, das Gesamtangebot bei 99999839.802692. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.95M.