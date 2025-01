Was ist Habi (HABI)

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Habi (HABI) Ressource Offizielle Website