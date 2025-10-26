Gut Says (GUT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +2.77% Preisänderung (1T) +7.12% Preisänderung (7T) +106.24% Preisänderung (7T) +106.24%

Der Echtzeitpreis von Gut Says (GUT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GUT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUT liegt bei $ 0.00106126, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUT im letzten Stunde um +2.77%, in den letzten 24 Stunden um +7.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +106.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gut Says (GUT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 280.67K$ 280.67K $ 280.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 280.67K$ 280.67K $ 280.67K Umlaufangebot 946.33M 946.33M 946.33M Gesamtangebot 946,326,696.14878 946,326,696.14878 946,326,696.14878

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gut Says beträgt $ 280.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUT liegt bei 946.33M, das Gesamtangebot bei 946326696.14878. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 280.67K.