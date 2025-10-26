Gunda Preis (GUNDA)
+0.92%
+1.71%
+2.40%
+2.40%
Der Echtzeitpreis von Gunda (GUNDA) beträgt $0.00063606. In den letzten 24 Stunden wurde GUNDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00061078 und einem Höchstpreis von $ 0.00063481 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUNDA liegt bei $ 0.00074739, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00040438.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUNDA im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +1.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gunda beträgt $ 635.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUNDA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 635.62K.
Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ +0.0003280629.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ 0.
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ 0
|+1.71%
|30 Tage
|$ +0.0003280629
|+51.58%
|60 Tage
|$ 0
|--
|90 Tage
|$ 0
|--
Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.
