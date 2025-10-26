Der Echtzeitpreis von Gunda beträgt heute 0.00063606 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GUNDA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GUNDA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Gunda beträgt heute 0.00063606 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GUNDA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GUNDA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00063648
+3.80%1D
Gunda (GUNDA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Gunda (GUNDA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.92%

+1.71%

+2.40%

+2.40%

Der Echtzeitpreis von Gunda (GUNDA) beträgt $0.00063606. In den letzten 24 Stunden wurde GUNDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00061078 und einem Höchstpreis von $ 0.00063481 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUNDA liegt bei $ 0.00074739, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00040438.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUNDA im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +1.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gunda (GUNDA) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gunda beträgt $ 635.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUNDA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 635.62K.

Gunda (GUNDA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ +0.0003280629.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Gunda zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.71%
30 Tage$ +0.0003280629+51.58%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Gunda (GUNDA)

Gunda is a community meme coin about "guqin panda". The guqin is a traditional instrument from china that represents wisdom and patience. We want to bring those values back to the Base chain. We want to provide a safe space to the community, a safe memecoin they can enjoy and sleep with. We are basing our project around the fact people are tired of memes that last 24 hours and that holding culture is not as good as it used to be. Gunda is a MEME so there is no real utility behind it. We want to create a cult around patience and holding.

Gunda (GUNDA) Ressource

Gunda-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Gunda (GUNDA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Gunda-(GUNDA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Gunda zu erkunden.

Gunda (GUNDA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Gunda (GUNDA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GUNDA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Gunda (GUNDA)

Wie viel ist Gunda (GUNDA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GUNDA in USD beträgt 0.00063606 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GUNDA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GUNDA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00063606. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gunda?
Die Marktkapitalisierung von GUNDA beträgt $ 635.62K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GUNDA?
Das Umlaufangebot von GUNDA beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GUNDA?
GUNDA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00074739 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GUNDA?
GUNDA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00040438 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GUNDA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GUNDA beträgt -- USD.
Wird GUNDA dieses Jahr noch steigen?
GUNDA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GUNDA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

