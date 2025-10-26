Gunda (GUNDA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00061078 $ 0.00061078 $ 0.00061078 24H Tief $ 0.00063481 $ 0.00063481 $ 0.00063481 24H Hoch 24H Tief $ 0.00061078$ 0.00061078 $ 0.00061078 24H Hoch $ 0.00063481$ 0.00063481 $ 0.00063481 Allzeithoch $ 0.00074739$ 0.00074739 $ 0.00074739 Niedrigster Preis $ 0.00040438$ 0.00040438 $ 0.00040438 Preisänderung (1H) +0.92% Preisänderung (1T) +1.71% Preisänderung (7T) +2.40% Preisänderung (7T) +2.40%

Der Echtzeitpreis von Gunda (GUNDA) beträgt $0.00063606. In den letzten 24 Stunden wurde GUNDA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00061078 und einem Höchstpreis von $ 0.00063481 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUNDA liegt bei $ 0.00074739, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00040438.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUNDA im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +1.71% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.40% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gunda (GUNDA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 635.62K$ 635.62K $ 635.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 635.62K$ 635.62K $ 635.62K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gunda beträgt $ 635.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUNDA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 635.62K.