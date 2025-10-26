GUMMY (GUMMY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00060508 24H Hoch $ 0.00063527 Allzeithoch $ 0.227728 Niedrigster Preis $ 0.00057349 Preisänderung (1H) +1.36% Preisänderung (1T) +2.02% Preisänderung (7T) +1.44%

Der Echtzeitpreis von GUMMY (GUMMY) beträgt $0.00062982. In den letzten 24 Stunden wurde GUMMY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00060508 und einem Höchstpreis von $ 0.00063527 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUMMY liegt bei $ 0.227728, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00057349.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUMMY im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +2.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GUMMY (GUMMY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 499.20K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 499.20K Umlaufangebot 792.60M Gesamtangebot 792,596,398.6792504

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GUMMY beträgt $ 499.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUMMY liegt bei 792.60M, das Gesamtangebot bei 792596398.6792504. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 499.20K.