Gugo (GUGO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00109535 $ 0.00109535 $ 0.00109535 24H Tief $ 0.00141267 $ 0.00141267 $ 0.00141267 24H Hoch 24H Tief $ 0.00109535$ 0.00109535 $ 0.00109535 24H Hoch $ 0.00141267$ 0.00141267 $ 0.00141267 Allzeithoch $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Niedrigster Preis $ 0.00109535$ 0.00109535 $ 0.00109535 Preisänderung (1H) -0.55% Preisänderung (1T) -19.11% Preisänderung (7T) -42.12% Preisänderung (7T) -42.12%

Der Echtzeitpreis von Gugo (GUGO) beträgt $0.0011283. In den letzten 24 Stunden wurde GUGO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00109535 und einem Höchstpreis von $ 0.00141267 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUGO liegt bei $ 0.0146709, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00109535.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUGO im letzten Stunde um -0.55%, in den letzten 24 Stunden um -19.11% und in den vergangenen 7 Tagen um -42.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Gugo (GUGO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Umlaufangebot 990.10M 990.10M 990.10M Gesamtangebot 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gugo beträgt $ 1.12M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUGO liegt bei 990.10M, das Gesamtangebot bei 990098452.894598. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.12M.