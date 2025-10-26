Der Echtzeitpreis von Guardian Token beträgt heute 0.00056786 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GUARDIAN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GUARDIAN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Guardian Token beträgt heute 0.00056786 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GUARDIAN-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GUARDIAN-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 GUARDIAN zu USD Echtzeitpreis:

$0.00056786
$0.00056786$0.00056786
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:49:04 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00085109
$ 0.00085109$ 0.00085109

$ 0.00053741
$ 0.00053741$ 0.00053741

--

--

-2.02%

-2.02%

Der Echtzeitpreis von Guardian Token (GUARDIAN) beträgt $0.00056786. In den letzten 24 Stunden wurde GUARDIAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUARDIAN liegt bei $ 0.00085109, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00053741.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUARDIAN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) Marktinformationen

$ 393.70K
$ 393.70K$ 393.70K

--
----

$ 393.70K
$ 393.70K$ 393.70K

693.31M
693.31M 693.31M

693,308,389.030029
693,308,389.030029 693,308,389.030029

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Guardian Token beträgt $ 393.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUARDIAN liegt bei 693.31M, das Gesamtangebot bei 693308389.030029. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 393.70K.

Guardian Token (GUARDIAN)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Guardian Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Guardian Token zu USD bei $ -0.0000686284.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Guardian Token zu USD bei $ -0.0001245828.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Guardian Token zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000686284-12.08%
60 Tage$ -0.0001245828-21.93%
90 Tage$ 0--

Was ist Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Guardian Token (GUARDIAN) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Guardian Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Guardian Token (GUARDIAN) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Guardian Token-(GUARDIAN)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Guardian Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Guardian Token-Preisprognose an!

GUARDIAN zu lokalen Währungen

Guardian Token (GUARDIAN) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Guardian Token (GUARDIAN) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GUARDIAN Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Guardian Token (GUARDIAN)

Wie viel ist Guardian Token (GUARDIAN) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GUARDIAN in USD beträgt 0.00056786 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GUARDIAN-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GUARDIAN-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00056786. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guardian Token?
Die Marktkapitalisierung von GUARDIAN beträgt $ 393.70K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GUARDIAN?
Das Umlaufangebot von GUARDIAN beträgt 693.31M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GUARDIAN?
GUARDIAN erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00085109 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GUARDIAN?
GUARDIAN verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00053741 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GUARDIAN?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GUARDIAN beträgt -- USD.
Wird GUARDIAN dieses Jahr noch steigen?
GUARDIAN könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GUARDIAN-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:49:04 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

