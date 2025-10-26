Guardian Token (GUARDIAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00085109$ 0.00085109 $ 0.00085109 Niedrigster Preis $ 0.00053741$ 0.00053741 $ 0.00053741 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.02% Preisänderung (7T) -2.02%

Der Echtzeitpreis von Guardian Token (GUARDIAN) beträgt $0.00056786. In den letzten 24 Stunden wurde GUARDIAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GUARDIAN liegt bei $ 0.00085109, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00053741.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GUARDIAN im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.02% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Guardian Token (GUARDIAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 393.70K$ 393.70K $ 393.70K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 393.70K$ 393.70K $ 393.70K Umlaufangebot 693.31M 693.31M 693.31M Gesamtangebot 693,308,389.030029 693,308,389.030029 693,308,389.030029

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Guardian Token beträgt $ 393.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GUARDIAN liegt bei 693.31M, das Gesamtangebot bei 693308389.030029. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 393.70K.