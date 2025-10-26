Der Echtzeitpreis von Guardian Golden Ball beträgt heute 0.00010489 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GBT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GBT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Guardian Golden Ball beträgt heute 0.00010489 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GBT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GBT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Guardian Golden Ball Preis (GBT)

1 GBT zu USD Echtzeitpreis:

$0.00010489
$0.00010489$0.00010489
+0.40%1D
Guardian Golden Ball (GBT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:55:10 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
Der Echtzeitpreis von Guardian Golden Ball (GBT) beträgt $0.00010489. In den letzten 24 Stunden wurde GBT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009822 und einem Höchstpreis von $ 0.00012638 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GBT liegt bei $ 0.01423353, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006301.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GBT im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Guardian Golden Ball (GBT) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Guardian Golden Ball beträgt $ 20.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GBT liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 104.89K.

Guardian Golden Ball (GBT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Guardian Golden Ball zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Guardian Golden Ball zu USD bei $ -0.0000597358.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Guardian Golden Ball zu USD bei $ -0.0001035895.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Guardian Golden Ball zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.45%
30 Tage$ -0.0000597358-56.95%
60 Tage$ -0.0001035895-98.76%
90 Tage$ 0--

Was ist Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Guardian Golden Ball-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Guardian Golden Ball (GBT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Guardian Golden Ball-(GBT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Guardian Golden Ball zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Guardian Golden Ball-Preisprognose an!

GBT zu lokalen Währungen

Guardian Golden Ball (GBT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Guardian Golden Ball (GBT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GBT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Guardian Golden Ball (GBT)

Wie viel ist Guardian Golden Ball (GBT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GBT in USD beträgt 0.00010489 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GBT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GBT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00010489. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guardian Golden Ball?
Die Marktkapitalisierung von GBT beträgt $ 20.98K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GBT?
Das Umlaufangebot von GBT beträgt 200.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GBT?
GBT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.01423353 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GBT?
GBT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00006301 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GBT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GBT beträgt -- USD.
Wird GBT dieses Jahr noch steigen?
GBT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GBT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:55:10 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

