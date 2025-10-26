Guardian Golden Ball (GBT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00009822 24H Hoch $ 0.00012638 Allzeithoch $ 0.01423353 Niedrigster Preis $ 0.00006301 Preisänderung (1H) -0.00% Preisänderung (1T) +0.45% Preisänderung (7T) -8.32%

Der Echtzeitpreis von Guardian Golden Ball (GBT) beträgt $0.00010489. In den letzten 24 Stunden wurde GBT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00009822 und einem Höchstpreis von $ 0.00012638 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GBT liegt bei $ 0.01423353, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006301.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GBT im letzten Stunde um -0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Guardian Golden Ball (GBT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.98K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 104.89K Umlaufangebot 200.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Guardian Golden Ball beträgt $ 20.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GBT liegt bei 200.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 104.89K.