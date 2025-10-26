Der Echtzeitpreis von GT3 Finance beträgt heute 0.0057713 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GT3-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GT3-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GT3 Finance beträgt heute 0.0057713 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GT3-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GT3-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$0.00567419
+0.10%1D
+0.10%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
GT3 Finance (GT3) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:48:57 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Preisinformationen (USD)

$ 0.00566832
24H Tief
$ 0.00577121
24H Hoch
Der Echtzeitpreis von GT3 Finance (GT3) beträgt $0.0057713. In den letzten 24 Stunden wurde GT3 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00566832 und einem Höchstpreis von $ 0.00577121 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GT3 liegt bei $ 0.00811755, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00565722.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GT3 im letzten Stunde um +0.60%, in den letzten 24 Stunden um +1.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GT3 Finance (GT3) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GT3 Finance beträgt $ 902.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GT3 liegt bei 156.38M, das Gesamtangebot bei 156382804.4696752. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 902.52K.

GT3 Finance (GT3)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von GT3 Finance zu USD bei $ +0.00010281.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von GT3 Finance zu USD bei $ -0.0005369831.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von GT3 Finance zu USD bei $ -0.0011598056.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von GT3 Finance zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00010281+1.81%
30 Tage$ -0.0005369831-9.30%
60 Tage$ -0.0011598056-20.09%
90 Tage$ 0--

Was ist GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen.

GT3 Finance (GT3) Ressource

GT3 Finance-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GT3 Finance (GT3) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GT3 Finance-(GT3)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GT3 Finance zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GT3 Finance-Preisprognose an!

GT3 zu lokalen Währungen

GT3 Finance (GT3) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GT3 Finance (GT3) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GT3 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu GT3 Finance (GT3)

Wie viel ist GT3 Finance (GT3) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GT3 in USD beträgt 0.0057713 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GT3-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GT3-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0057713. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GT3 Finance?
Die Marktkapitalisierung von GT3 beträgt $ 902.52K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GT3?
Das Umlaufangebot von GT3 beträgt 156.38M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GT3?
GT3 erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00811755 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GT3?
GT3 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00565722 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GT3?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GT3 beträgt -- USD.
Wird GT3 dieses Jahr noch steigen?
GT3 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GT3-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 19:48:57 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

