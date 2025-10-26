GT3 Finance (GT3) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00566832 $ 0.00566832 $ 0.00566832 24H Tief $ 0.00577121 $ 0.00577121 $ 0.00577121 24H Hoch 24H Tief $ 0.00566832$ 0.00566832 $ 0.00566832 24H Hoch $ 0.00577121$ 0.00577121 $ 0.00577121 Allzeithoch $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Niedrigster Preis $ 0.00565722$ 0.00565722 $ 0.00565722 Preisänderung (1H) +0.60% Preisänderung (1T) +1.81% Preisänderung (7T) +0.23% Preisänderung (7T) +0.23%

Der Echtzeitpreis von GT3 Finance (GT3) beträgt $0.0057713. In den letzten 24 Stunden wurde GT3 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00566832 und einem Höchstpreis von $ 0.00577121 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GT3 liegt bei $ 0.00811755, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00565722.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GT3 im letzten Stunde um +0.60%, in den letzten 24 Stunden um +1.81% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GT3 Finance (GT3) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 902.52K$ 902.52K $ 902.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 902.52K$ 902.52K $ 902.52K Umlaufangebot 156.38M 156.38M 156.38M Gesamtangebot 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GT3 Finance beträgt $ 902.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GT3 liegt bei 156.38M, das Gesamtangebot bei 156382804.4696752. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 902.52K.