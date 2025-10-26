GRONKE (GRONKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00006214 24H Hoch $ 0.00006452 Allzeithoch $ 0.00027742 Niedrigster Preis $ 0.00006029 Preisänderung (1H) +1.04% Preisänderung (1T) +2.36% Preisänderung (7T) +1.10%

Der Echtzeitpreis von GRONKE (GRONKE) beträgt $0.00006452. In den letzten 24 Stunden wurde GRONKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00006214 und einem Höchstpreis von $ 0.00006452 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GRONKE liegt bei $ 0.00027742, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00006029.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GRONKE im letzten Stunde um +1.04%, in den letzten 24 Stunden um +2.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.10% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GRONKE (GRONKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 44.42K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 44.42K Umlaufangebot 687.85M Gesamtangebot 687,854,088.5446895

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GRONKE beträgt $ 44.42K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GRONKE liegt bei 687.85M, das Gesamtangebot bei 687854088.5446895. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 44.42K.