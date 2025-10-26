Grokrooms (GROKROOMS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00002424 $ 0.00002424 $ 0.00002424 24H Tief $ 0.00002771 $ 0.00002771 $ 0.00002771 24H Hoch 24H Tief $ 0.00002424$ 0.00002424 $ 0.00002424 24H Hoch $ 0.00002771$ 0.00002771 $ 0.00002771 Allzeithoch $ 0.00080434$ 0.00080434 $ 0.00080434 Niedrigster Preis $ 0.00002369$ 0.00002369 $ 0.00002369 Preisänderung (1H) -0.07% Preisänderung (1T) +10.60% Preisänderung (7T) +3.53% Preisänderung (7T) +3.53%

Der Echtzeitpreis von Grokrooms (GROKROOMS) beträgt $0.00002713. In den letzten 24 Stunden wurde GROKROOMS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002424 und einem Höchstpreis von $ 0.00002771 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GROKROOMS liegt bei $ 0.00080434, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00002369.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GROKROOMS im letzten Stunde um -0.07%, in den letzten 24 Stunden um +10.60% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Grokrooms (GROKROOMS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 27.12K$ 27.12K $ 27.12K Umlaufangebot 999.50M 999.50M 999.50M Gesamtangebot 999,501,352.953912 999,501,352.953912 999,501,352.953912

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Grokrooms beträgt $ 27.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GROKROOMS liegt bei 999.50M, das Gesamtangebot bei 999501352.953912. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 27.12K.