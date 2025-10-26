GROKCHAIN (GROKCHAIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.66% Preisänderung (1T) +0.87% Preisänderung (7T) +2.33% Preisänderung (7T) +2.33%

Der Echtzeitpreis von GROKCHAIN (GROKCHAIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde GROKCHAIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GROKCHAIN liegt bei $ 0.00299593, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GROKCHAIN im letzten Stunde um +0.66%, in den letzten 24 Stunden um +0.87% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GROKCHAIN (GROKCHAIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.04K$ 13.04K $ 13.04K Umlaufangebot 999.47M 999.47M 999.47M Gesamtangebot 999,469,458.956135 999,469,458.956135 999,469,458.956135

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GROKCHAIN beträgt $ 13.04K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GROKCHAIN liegt bei 999.47M, das Gesamtangebot bei 999469458.956135. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.04K.