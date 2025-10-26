GROKAN APP (GROKAN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000802 24H Hoch $ 0.00000825 Allzeithoch $ 0.00079343 Niedrigster Preis $ 0.00000741 Preisänderung (1H) +0.92% Preisänderung (1T) +2.13% Preisänderung (7T) +4.30%

Der Echtzeitpreis von GROKAN APP (GROKAN) beträgt $0.00000828. In den letzten 24 Stunden wurde GROKAN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000802 und einem Höchstpreis von $ 0.00000825 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GROKAN liegt bei $ 0.00079343, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000741.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GROKAN im letzten Stunde um +0.92%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GROKAN APP (GROKAN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.28K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.28K Umlaufangebot 999.53M Gesamtangebot 999,525,685.078736

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GROKAN APP beträgt $ 8.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GROKAN liegt bei 999.53M, das Gesamtangebot bei 999525685.078736. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.28K.